Calciomercato Roma, è l’ora del trequartista: Gomez troppo costoso

Per il calciomercato della Roma questi sono giorni davvero molto importanti, Tiago Pinto deve accontentare le richieste di Paulo Fonseca.

E la priorità continua ad essere quella di un trequartista e attaccante che abbini velocità e tecnica, che abbia la capacità di scardinare in corsa una partita bloccata, di inventarsi la giocata vincente e di dare la scossa a tutta la squadra. Ovviamente si dovrà tenere conto del bilancio ed è per questo motivo che – come precisa anche Il Corriere dello Sport – è impossibile vedere Gomez dell’Atalanta in giallorosso. Il club orobico ha chiesto 12 milioni di euro per un giocatore che viaggia comunque verso i 33 anni. La Roma insomma non farà un investimento così oneroso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, El Shaarawy sempre in pole

E allora i nomi che tornano a circolare sono sempre gli stessi. Quello di El Shaarawy, in primis. Il club giallorosso attende l’evolversi della situazione. Il Faraone, che è il nome preferito da Fonseca, spera di risolvere il suo contratto con lo Shangai Shenhua per poi accasarsi nuovamente nella capitale. Il suo entourage è al lavoro in Cina. Altrimenti rimane viva la pista Bernard, per il quale si può tentare uno scambio con l’Everton, interessato a tenersi Olsen.