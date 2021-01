Calciomercato Roma, Pinto pensa ai rinforzi: ieri nuovo colloquio

Calciomercato Roma, il general manager non cambia strategia: urgono rinforzi. Ieri a Trigoria nuovo colloquio con Fonseca.

Le strategie di mercato della Roma rimangono invariate. Non è stata sicuramente la sconfitta nel derby a cambiarle. Anche se ovviamente serve un cambio di passo sotto questo aspetto. Ieri Pinto è tornato a parlare a Trigoria con Fonseca, anche per mediare – scrive “Il Messaggero” – con l’allenatore sulle richieste di mercato. Il tecnico vorrebbe giocatori già pronti. La proprietà invece, seguendo la linea di un progetto più a lunga gittata, intende investire su calciatori giovani e di prospettiva.

I nomi sono quelli noti: da Celik per la difesa ad El Shaarawy per l’attacco. Per il primo il Lille chiede 15 milioni. Il secondo invece sta cercando di svincolarsi dallo Shanghai e, nonostante sia subissato dalle richieste, aspetta solamente che la Roma si faccia avanti per il suo cartellino.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinforzo sulla fascia | Offerto l’ex Milan

Calciomercato Roma, in attesa Bernard e Otavio

Poi ci sono le alternative, quelle che portano a Bernard dell’Everton e Otavio del Porto. Quest’ultimo è anche in scadenza a giugno ed è un profilo che ai giallorossi interessa. Si potrebbe anche chiudere in questa sessione di mercato per dare un buon rinforzo, anche in vista futura, a Fonseca.

Sempre il quotidiano romano scrive che dalle parti di Trigoria è stato proposto anche il Papu Gomez: anche se la richiesta di 10 milioni che l’Atalanta ha fatto per il cartellino è sembrata eccessiva per un calciatore 33enne. Nonostante sia in un ottimo stato di forma. Tutte operazioni che la Roma ha in caldo in questo periodo che però fa fatica a chiudere. Temporeggia Pinto, nell’attesa di piazzare l’affondo decisivo.