Sono ben 29 i gol subiti in questa stagione in campionato dalla compagine di Paulo Fonseca, anche se effettivamente sul campo sono 26, togliendo quelli della sconfitta a tavolino contro il Verona nella prima giornata giornata di campionato, per il quale è attesa a giorni la risposta del Collegio di Garanzia del Coni. A proposito dell’Hellas, chi piace in casa Juric è l’estremo difensore Marco Silvestri, che da un paio di stagioni si sta mettendo in mostra nel campionato italiano.

Calciomercato Roma, Silvestri chiama

In questo momento, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due giornate, l’estremo difensore giallorosso titolare è Pau Lopez, complici anche le non ottimali condizioni fisiche di Antonio Mirante. Lo spagnolo piano piano si sta riprendendo il posto per il quale era stato acquistato nell’estate del 2019 dall’allora ds Petrachi. Intanto secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, è stato il portiere del Verona stesso, Marco Silvestri, ha provare a muoversi in prima persona tramite il suo agente a contattare l’area sportiva di Trigoria, senza trovare però una risposta.

Questo perché tutti i discorsi saranno rimandati a giugno, con un Pau Lopez che in questo momento si sta confermando come portiere titolare. Il contratto di Silvestri scade nel giugno del 2022 quindi in estate potrebbe essere preso anche a cifre minori rispetto alla richiesta attuale dell’Hellas, ma bisognerà prima capire il futuro dello spagnolo. Negli ultimi giorni, inoltre, ci sono da registrare le possibili voci di cambio agente per l’estremo difensore, che potrebbe passare da Francesco Romano a Mino Raiola.