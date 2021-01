Calciomercato Roma, cercasi terzino: chi sale e chi scende

Il calciomercato della Roma potrebbe vedere degli arrivi in questa sessione di gennaio, con il nuovo gm Tiago Pinto costantemente al lavoro.

L’obiettivo è quello di regalare a mister Fonseca non solo un nuovo attaccante (con El Shaarawy che rimane in pole position) ma anche un esterno destro di prospettiva. Ed è per questo motivo che non sembra essere in partenza Bruno Peres, che è nel mirino del Benfica. Il calciatore brasiliano è una opzione importante per Fonseca in questa stagione e non avrebbe senso privarsene in questo momento, anche se va ricordato che è in scadenza di contratto. In attesa che Calafiori torni al top, la Roma si terrà il suo numero 33 senza però dimenticarsi del possibile arrivo di un nuovo elemento.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, Montiel piace per la fascia destra

Come sottolinea il Corriere dello Sport, le ipotesi per il ruolo di nuovo laterale destro sembrano stringersi a Celik del Lille (che però ha un costo decisamente alto) e a Montiel del River Plate, che non ha rinnovato con gli argentini e può arrivare ad un prezzo accessibile. L’argentino sembra essere la prima opzione per i giallorossi, anche se a Fonseca piace molto anche Frimpong del Celtic. Il Tempo riporta anche di un nuovo contatto con l’entourage di Reynolds, il terzino americano del Dallas. Ma ormai il calciatore sembra destinato ad approdare in Italia al Benevento, con la prospettiva in estate di passare alla Juve.