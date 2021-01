Giorni caldi per le entrate e per le uscite del calciomercato. La situazione sul portiere ve l’abbiamo raccontata, così come quella relativa al terzino destro. A proposito di quest’ultimo però, c’è da dare un piccolo aggiornamento relativo ad un altro obiettivo giallorosso che semrerebbe essere ormai sfumato. Sì perché in quel reparto la Roma dovrà lavorare molto, con Bruno Peres in scadenza e un Santon che non gioca dal 18 ottobre scorso, rimane comunque l’ottimo rendimento di Karsdorp che potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, ultimo tentativo Reynolds

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Bryan Reynolds risalivano a qualche giorno fa, quando la Juventus, tramite l’aiuto del Benevento, era arrivata ad un accordo sia con il club statunitense che con il giocaotre stesso. Anche l’accordo tra Roma e Dallas era stato raggiunto da tempo, ma non quello con il ragazzo classe 2001. Proprio per questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, il nuovo direttore generale giallorosso, Tiago Pinto, ha provato nelle scorse ore un tentativo in extremis a recuperare in qualche modo terreno sui bianconeri. Dall’entourage del giocatore, però, filtra freddezza sull’ipotesi di un trasferimento in giallorosso.