La squadra tra le grandi che si è mossa di più in questo calciomercato è sicuramente il Milan, che ha già chiuso l’acquisto di Meité dal Torino, come rinforzo a centrocampo, e si appresta a chiudere anche per Mandzukic e Tomori, con quest’ultimo non ancora così vicino. Potrebbe non essere però finita qui, perché potrebbe essere intavolata una trattativa con la Roma per un giocatore che in questo momento è in prestito in Premier League.

Calciomercato Roma, Milan su Under

Stiamo parlando di Cengiz Under, sul quale il Milan ha messo gli occhi per la prossima stagione. A caccia di un ulteriore rinforzo, la compagine di Stefano Pioli vuole dare continuità a quanto fatto già nel girone di andata di campionato e in quello di Europa League. Proprio per questo, secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, l’esterno offensivo turco molto probabilmente tornerà a Trigoria nella prossima estate, visto che le ‘Foxes’ non sembrano intenzionate a riscattare l’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir.

