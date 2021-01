Roma, il giorno dopo il derby la dirigenza americana ha fatto tappa a Trigoria. Giornata non semplice per Fonseca, entrato nel mirino.

Day After agitato in casa Roma secondo quanto riportato da “La Repubblica”. Viene descritta una giornata non troppo tranquilla a Trigoria dopo la disfatta nel derby di venerdì. Ieri i Friedkin si sono recati al centro sportivo per fare il punto della situazione con Tiago Pinto. Ma, nonostante i toni non siano stati accesi ma soprattutto di comprensione, il general manager ha dovuto raccogliere i malumori di Dan e Ryan nei confronti del tecnico.

Ai Friedkin non è andata giù la sconfitta. Ma non tanto il risultato ma soprattutto l’atteggiamento della squadra in una partita così importante. Molle, senza idee e remissiva. Questo viene contestato a Fonseca: non essere riuscito a dare quella marcia in più che serve in questi casi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto pensa ai rinforzi: ieri nuovo colloquio

Roma, Fonseca nell’occhio del ciclone

Rimane il malumore per una gara che avrebbe potuto dare una svolta decisiva alla stagione della Roma e che invece ha dato una mazzata psicologica importante. Musi lunghi e facce scure al ritorno in campo e confronto anche tra il tecnico e i propri calciatori. Analisi degli errori in primo piano.

Ma soprattutto un colloquio per capire cosa è davvero non funzionato nella testa dei calciatori. Che sicuramente hanno pagato a caro prezzo il gol subito dopo un quarto d’ora: ma la mancanza di una reazione ha già fatto scattare l’allarme. Dopo venerdì la panchina di Fonseca è meno sicura del solito.