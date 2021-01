Roma, inizia il tour de force: doppia sfida allo Spezia in Coppa Italia e poi in campionato. Ma si inizia a pensare all’Europa League

Iniziano a fioccare gli impegni. E anche importanti tra Coppa Italia, campionato. Saranno giorni intensi a Trigoria per la Roma e per Fonseca, chiamato a preparare delle sfide importanti per il morale dei giallorossi. Si comincia martedì all’Olimpico contro lo Spezia in Coppa Italia. La squadra di Italiano poi scenderà di nuovo in campo nella Capitale sabato, per il turno in campionato.

I bianconeri liguri non saranno semplici da affrontare. Formazione organizzata, che gioca a calcio senza mai tirarsi indietro e soprattutto, grazie ai dettami del proprio tecnico, lo fa anche con una buona qualità. Oltretutto lo Spezia è una squadra che non molla letteralmente mai. Vedi ieri sera in casa del Torino quando, sotto di un uomo già all’ottavo minuto, è riuscita a portare a casa un punto pesantissimo. Una prova lampante di come vengono affrontate le partite.

Roma, come sta lo Sporting Braga?

Manca esattamente un mese al ritorno in campo in Europa League contro lo Sporting Braga, squadra allenata anche da Fonseca. La formazione portoghese ieri ha perso in campionato ma rimane comunque al quarto posto in classifica: distante però dallo Sporting Lisbona.

Ma nell’arco della stagione fino al momento ha perso solamente quattro volte, dimostrando una continuità di risultati che non aveva mai trovato. L’appuntamento è ancora distante nel tempo, ma senza dubbio il mercato dei giallorossi si muove anche in questa direzione. Si vuole continuare a giocare in Europa anche a Primavera inoltrata. E per farlo bisogna superare il turno contro i portoghesi.