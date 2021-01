Roma, contro lo Spezia una chance per quattro

Per la Roma è tempo di dimenticare il derby perso venerdì sera e di tuffarsi nel prossimo impegno in Coppa Italia contro lo Spezia.

Novanta minuti nei quali ci si gioca il passaggio del turno. Chi vince sfiderà il Napoli di Gattuso nei quarti. Inutile sottolineare come la Coppa Italia sia un importante obiettivo stagionale per Fonseca e i suoi ragazzi, che devono assolutamente vincere questo incontro. Il malumore tra i tifosi è grande dopo la sconfitta con la Lazio e non sono concessi altri passi falsi.

Roma, contro lo Spezia chance per Mayoral e Kumbulla

Come riporta oggi “Il Tempo”, nel match di Coppa Italia ci dovrebbe essere sicuramente una maglia da titolare in vista per quattro uomini, ovvero Kumbulla, Cristante, Pedro e Borja Mayoral. Anche se non sono da escludere altre novità, tra cui Diawara e Carles Perez. Una chance importante per Kumbulla, che dovrà giocare anche in campionato vista l’indisponibilità di Mancini per squalifica, ma anche per un Borja Mayoral che sembra vivere un periodo di forma migliore di quello di Dzeko. Lo spagnolo a Crotone è stato letale, sarà bene approfittare del suo buon momento. Si rivedrà dall’inizio pure Pedro, che dopo lo stop per infortunio è alla ricerca della condizione migliore.