In programma tra due giorni, Roma-Spezia perde due protagonisti importanti tra le fila degli ospiti

Dimenticare in fretta la batosta nel derby e conquistare due vittorie nel doppio impegno contro lo Spezia. E’ questo l’obiettivo principale della Roma, che martedì scenderà in campo contro i liguri negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida in cui Italiano rischia di dover fare a meno di Nzola, che anche oggi ha svolto solamente fisioterapia, come Ferrer. Per lo spagnolo, forfait sicuro anche nella partita di sabato in campionato, in virtù della lesione media rilevata dagli esami strumentali effettuati nella giornata di domenica.