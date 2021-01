Roma, c’è un dato statistico che fa preoccupare

Per la Roma questo è decisamente un weekend amaro, la sconfitta nel derby di venerdì sera è un boccone davvero duro da digerire per squadra e tifosi.

I ragazzi di Paulo Fonseca si sono rimessi subito al lavoro per preparare il prossimo match, la partita di Coppa Italia in calendario martedì sera contro lo Spezia. Ci si gioca il passaggio del turno e nessuno vuole prendere in considerazione l’ipotesi di una nuova sconfitta. Tuttavia bisognerà fare i conti con i liguri, che in trasferta in questa stagione stanno raccogliendo risultati importanti e se la giocano sempre a viso aperto.

Roma, i numeri rivelano la fragilità difensiva

Sotto esame la fase difensiva della Roma, visto che i numeri confermano un trend preoccupante. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti come i giallorossi nelle ultime sei partite abbiano incassato la bellezza di 12 gol, ovvero due in media a partita. Troppi, se si guarda anche al passato. Nelle altre 12 gare, quindi in un percorso doppio, infatti le reti incassate erano state solamente 14. Qualcosa si è rotto sul piano tattico? La risposta arriverà nelle prossime partite, nelle quali occorrerà avere senza dubbio maggiore accortezza dietro.