Calciomercato Roma, assalto Milan ad un obiettivo giallorosso

Il calciomercato della Roma sta entrando sempre più nel vivo mentre ci si avvicina alla conclusione delle trattative.

Questo mese di gennaio sarà fondamentale non solo per quanto riguarda le pedine da regalare a Paulo Fonseca in questa seconda parte di stagione, ma anche per il futuro. Perché mai come in questo 2021 ci sono tanti elementi che a giugno concluderanno il loro contratto e saranno liberi di accasarsi altrove a parametro zero. Nella lunga lista spicca anche il nome di Otavio, calciatore del Porto che è finito nel mirino dei giallorossi. Si tratta di un trequartista dai piedi buoni e ancora con margini di crescita. Che può giocare anche come esterno offensivo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, pure il Milan su Otavio

Il classe 1995 piace, come detto, alla Roma ma la concorrenza aumenta. Come riporta infatti il portale Goal.com sulle sue tracce adesso ci sarebbe anche il Milan. Che avrebbe proposto al calciatore una offerta allettante, ovvero un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro. Una offerta che a quanto pare avrebbe trovato il gradimento del calciatore e del suo staff. Si profila dunque un’asta per questo calciatore che, indubbiamente, a parametro zero fa gola a molti.