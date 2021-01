Continua la ricerca ‘forzata’ (ma fino a un certo punto) da parte di Tiago Pinto, coadiuvato da Paulo Fonseca e Ryan Friedkin, nella scelta dell’esterno offensivo in grado di completare il parco attaccanti guidato dal tecnico portoghese. Serve un profilo che possa sostituire Henrikh Mkhitaryan, visto che di ruolo la Roma, a parte Pedro che potrebbe giocare lì, non ha nessuno se non qualche giocatore della Primavera. Tra i profili che piacciono ci sono El Shaarawy e Bernard, ma può uscire anche qualche nome a sorpresa.

Calciomercato Roma, anche il Valencia su Carles Perez

A proposito di esterni offensivi, qualche settimana fa vi avevamo parlato della situazione legata a Carles Perez, il quale non può di certo essere contento dello spazio concesso dal tecnico Fonseca. Domani in Coppa Italia contro lo Spezia dovrebbe essere il suo momento, così come lo è stato a Crotone, nonostante la vittoria però lo spagnolo è stato tra i peggiori. Su di lui, secondo quanto riportato dal sito ‘elgoldigital.com’, ci sarebbe da registrare però l’interessamento del Valencia, oltre a Granada e Betis Siviglia come già vi avevamo anticipato. Sarebbe comunque una trattativa difficile, viste le condizioni finanziarie del club spagnolo, ma è il profilo che più piace e che più ricorda Ferran Torres, passato al Manchester City l’estate scorsa.