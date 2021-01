Calciomercato Roma, capitolo cessioni: ecco chi c’è in partenza

Per il calciomercato della Roma questi sono giorni davvero molto importanti. Ma oltre a comprare la dirigenza giallorossa dovrà anche cedere.

In questa stagione le società stanno affrontando un delicato momento economico, legato ovviamente alla pandemia e ai minori introiti. Per questo motivo tutti i club, e ovviamente anche la Roma, devono fare i conti con il monte ingaggi. Ed è per questo che i giallorossi dovranno cercare di cedere alcuni elementi in questo mese di gennaio se vorranno accogliere dei nuovi calciatori, con El Shaarawy e Montiel che rimangono gli obiettivi primari. Anche perché non bisogna dimenticare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, che a luglio potrebbero esserci a libro paga anche gli elementi che rientreranno dai prestiti in caso di mancato riscatto.

Calciomercato Roma, ecco chi c’è in uscita

Lo stesso quotidiano rosa sottolinea come il possibile arrivo di El Shaarawy porterà ad una cessione. A quanto pare però i giallorissi non vorrebbero sacrificare Carles Perez e sarebbe anzi Bruno Peres il maggiore indiziato a partire (verso il Benfica) anche per il fatto che a giugno gli scadrà il contratto con la Roma. E nel suo ruolo potrebbe poi arrivare Montiel. Altri giocatori che i giallorossi sarebbero pronti a cedere in questo mese di gennaio potrebbero essere Fazio, Juan Jesus e Diawara. Quest’ultimo ha trovato sempre meno spazio dopo l’esplosione di Villar.