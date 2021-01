Calciomercato Roma, erede Fonseca: i bookmaker hanno le idee chiare

Calciomercato Roma, dopo la batosta nel derby il futuro di Fonseca non è più al sicuro. I bookmaker hanno le idee molto chiare sul possibile erede.

Il bilancio negli scontri diretti della Roma targata Fonseca contro le big è molto negativo. Solo tre vittorie, poi sette pareggi e ben otto sconfitte in 18 partite di campionato. In questo campionato quanto meno la Roma ha fatto il suo dovere contro le squadre di media o bassa classifica. Ed è per questo motivo che i giallorossi sono ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che varrebbe il rinnovo di contratto per l’allenatore Fonseca.

Una conferma che Fonseca si giocherà sul campo, ma i dubbi sul suo futuro sono parecchi. Così tanti che i bookmaker hanno già molto chiare le idee su quello che potrebbe essere il suo erede sulla panchina giallorossa.

Calciomercato Roma, per i bookmaker sarà Sarri l’erede di Fonseca

Secondo i quotisti della Snai, il futuro allenatore della Roma potrebbe essere Maurizio Sarri. Le quote parlano chiaro in tal senso. Il mercato speciale aperto dal bookmaker propone un ventaglio di scelte per la prossima squadra allenata da Sarri al 12 settembre 2021. Ebbene la Roma è in pole position a quota 2.50. Tutte le altre opzioni sono molto staccate, a cominciare dall’Inter bancata a 10.