Calciomercato Roma, da Strootman a Nainggolan: no dei Friedkin per un motivo preciso

In questa sessione di calciomercato invernale diversi calciatori ex Roma stanno finendo al centro dell’attenzione. Infatti Radja Nainggolan ha lasciato l’Inter per tornare al Cagliari, mentre Kevin Strootman torna in Italia per approdare al Genoa. Anche Medhi Benatia sembrerebbe poter tornare in Serie A, con il Parma fortemente interessato.

In molti si chiedono i questi giorni perché la Roma non ha provato a riprenderli e la risposta la dà la ‘Gazzetta dello Sport’, che riporta che la nuova società americana dei Friedkin, avrebbe posto il divieto di acquistare i calciatori over 30. Infatti la preferenza della società andrebbe verso i giovani per un progetto a lungo termine.