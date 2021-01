Calciomercato Roma, Ryan e Tiago Pinto hanno scelto: i rinforzi per gennaio

Il calciomercato della Roma vive le sue fasi cruciali. Dopo l’arrivo del nuovo gm Tiago Pinto adesso è il momento di premere sull’acceleratore.

Paulo Fonseca attende i rinforzi richiesti per cercare di dare l’assalto ad un piazzamento Champions e affrontare con una rosa ancor più competitiva la seconda parte della stagione. Perché non bisogna dimenticarsi che oltre al campionato ci sarà da giocare in Europa League e, si spera, anche in Coppa Italia. Il gm portoghese, affiancato da Ryan Friedkin, è dunque al lavoro per trovare le pedine adatte allo scacchiere giallorosso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, due pedine per Fonseca

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della nuova dirigenza americana è quella di evitare intermediazioni e commissioni. Non ci sono molti fondi attualmente da investire in chiave calciomercato, visto il momento economico mondiale. Ma si proveranno a portare a casa le pedine richieste. Il nome caldo in avanti è sempre quello di El Shaarawy, che si spera di poter ingaggiare senza spendere niente per il cartellino, visto che si attende la possibile risoluzione del contratto con lo Shangai. Il piano B porta a Bernard. Ma la Roma deve puntare anche ad un nuovo terzino destro e la spesa di 7 milioni di euro per Montiel (in scadenza con il River) pare essere una operazione intelligente sia in chiave tecnica che in quella economica.