L’ultima apparizione di Amadou Diawara con la maglia della Roma risale al minuto numero 91 della trasferta vittoria del Dall’Ara di Bologna per 5-1, ovvero il 13 dicembre scorso. Da lì in poi ben sette panchine consecutive per il centrocampista guineano. Se fino all’anno scorso, il giocatore arrivato nella capitale nell’affare che ha portato Manolas al Napoli, era un perno saldo per il centrocampo di Fonseca, adesso non lo è più. Anzi, scalzato dalle ottime prestazioni di Gonzalo Villar, potrebbe diventare addirittura un giocatore sul quale la Roma non punta più.

Calciomercato Roma, scambio Diawara-Gomez

Proprio per questo potrebbe essere inserito in una nuova trattativa di mercato. Ai giallorossi piace, e non poco, il ‘Papu’ Gomez, ormai separato in casa nell’Atalanta. L’indiscrezione del sito ‘tuttomercatoweb.com’, riporta come la Roma stia pensando ad inserire Diawara come contropartita tecnica per arrivare all’attaccante argentino, valutato dalla dea circa 10 milioni di euro. Sarà una trattativa tutta da monitorare, e magari chissà una trattativa che porterà a colloquio proprio i due presidenti Friedkin e Percassi.