Calciomercato Roma, i Friedkin e Tiago Pinto non si arrendono: tentativo last minute per convincere Reynolds dopo il via libera del Dallas.

La Roma non si è ancora arresa definitivamente. Gli obiettivi principali di calciomercato per questa sessione invernale sono un esterno destro e un attaccante. La nuova proprietà vorrebbe fare degli investimenti per il futuro puntando sui giovani e per questo motivo il profilo di Bryan Reynolds era tra quelli preferiti. In pole position per il calciatore c’è ancora la Juventus che non avendo posti liberi per extracomunitari girerebbe l’esterno al Benevento.

Ryan Friedkin e Tiago Pinto – secondo quanto riportato da Calciomercato.it – però stanno facendo un tentativo last minute per riaprire la trattativa. Sfruttando come jolly gli ottimi rapporti con il Dallas, Friedkin vuole provare a convincere il calciatore a cambiare idea.

Calciomercato Roma, ultimo tentativo per Reynolds: alternativa Montiel

I contatti per ribaltare la trattativa che al momento vede la Juventus avanti sono già stati avviati. Non resta che aspettare eventuali colpi di scena, con l’alternativa principale che resta Montiel del River Plate. Una trattativa pure questa tutt’altro che in discesa. La Roma non vuole spendere i 12 milioni chiesti dal club argentino, che nel frattempo sta provando a convincere il calciatore a firmare il rinnovo del contratto. La trattativa con l’agente è stata avviata, ma la Roma spera in un no definitivo da parte del calciatore per ottenere lo sconto visto che è in scadenza.