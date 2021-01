By

Tra i calciatori in scadenza di contratto, ce n’è uno a cui viene dato l’ultimatum dalla società: occasione a zero per la Roma

Il mercato dei parametri zero il prossimo luglio s’infiammerà sicuramente, visto che sono diversi i calciatori dalle grandi qualità che sono in scadenza di contratto. Sin da ora però si può tentare di raggiungere un pre-accordo con i calciatori per la prossima stagione.

Anche la Roma ha messo nel mirino un calciatore che a fine giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Marsiglia, ovvero Florian Thauvin. Su di lui pende l’interesse anche di altri club, tra cui la Juventus. Il club francese lancia l’ultimatum all’attaccante.

Calciomercato Roma, rottura tra il Marsiglia e Thauvin: arriva l’ultimatum per la permanenza

Il calciomercato della invernale della Roma fino ad ora non ha portato novità tra le fila della rosa di Paulo Fonseca. Nel frattempo però si lavora anche per la prossima stagione, dove i giallorossi hanno messo nel mirino Florian Thauvin, attaccante in scadenza di contratto con il Marsiglia.

Secondo quanto riportato da ‘Radio Monte Carlo’, il club francese avrebbe dato un ultimatum ai calciatori in scadenza per decidere il loro futuro. 48 ore di tempo per rimanere oppure cercare un’altra squadra. Questa opzione naturalmente vale anche per Thauvin, che se dovesse decidere di partire potrebbe sin da subito accordarsi con un nuovo club, magari proprio la Roma.