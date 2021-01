Roma, l’annuncio di Zaniolo: “Sono positivo al coronavirus”

Roma, l’annuncio su Instagram di Zaniolo: “Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina”.

Se il 2020 non è stato di certo un anno fortunato, non solo per lui, il 2021 non è iniziato poi così meglio per Nicolò Zaniolo. Prima le tante voci non legate al campo di gioco. La presunta storia d’amore non confermata con Madalina Ghenea. E la rottura con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta, ora in attesa di un figlio.

Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo ma dovrà aspettare aprile per riprendersi definitivamente dal secondo grave infortunio. Nel frattempo c’è però un altro contrattempo a cui è andato incontro, visto che lo stesso calciatore attraverso Instagram (prima abbandonato, poi ripreso) ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus.

Roma, l’annuncio di Zaniolo

Di seguito il messaggio scritto da Zaniolo per avvisare della sua positività. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.