La Roma deve assolutamente voltare pagina dopo la sconfitta patita nel derby e domani è attesa dal match contro lo Spezia.

Occorre assolutamente ritrovare forza e determinazione per ripartire nel migliore dei modi e conquistare i quarti di finale. Guai però a sottovalutare uno Spezia che ha raccolto dei risultati importanti lontano dal proprio stadio. Non sono ammessi passi falsi, perché l’ultimo ko ha indubbiamente fatto aumentare le preoccupazioni dei tifosi della Roma e della proprietà, che non sanno spiegarsi una prestazione assolutamente non all’altezza. Un problema di stanchezza fisica o altro?

Roma, la dirigenza valuta Fonseca

La delusione della famiglia Friedkin venerdì sera era assolutamente visibile. Proprio perché una disfatta del genere era difficile da mettere in preventivo visto il buon momento che stava vivendo la squadra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non è comunque da pensare un cambio in corsa in panchina. Fonseca insomma rimarrà al suo posto sicuramente fino alla fine della stagione. Il futuro invece è tutto da decifrare. Friedkin vuole puntare ad un trofeo, portando avanti negli anni un progetto vincente. E si dovrà valutare in questi mesi se Fonseca sia l’uomo adatto per portarlo avanti. La conferma del portoghese in panchina non è scontata per la prossima stagione, nonostante una clausola preveda un rinnovo automatico in caso di conquista di un piazzamento Champions.