Prima del match di Coppa Italia contro lo Spezia parla l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca: “Partita difficile”

Domani sera la Roma esordirà contro lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Paulo Fonseca è chiamata a rispondere alla pessima prestazione nel derby perso 3-0 contro la Lazio.

Sul sito ufficiale del club il tecnico giallorosso ha parlato del match di domani rivelando lo stato d’animo della squadra: “Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non si può cambiare quanto successo, ma possiamo ripartire per non farlo accadere nuovamente. La squadra deve capire che il futuro si può cambiare solo cambiando il nostro atteggiamento in partita”.

Roma-Spezia, Fonseca sugli avversari: “Squadra molto organizzata”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, rilascia delle dichiarazioni prima della della partita di domani sera contro lo Spezia sul sito ufficiale giallorosso. Sulle ambizioni della squadra in Coppa Italia afferma: “Vincere la partita di domani è la nostra ambizione. Sarà una sfida difficile contro un avversario forte”.

Sulle possibili insidie rappresentate dalla squadra di Vincenzo Italiano dichiara: “Loro sono molto organizzati, giocano un calcio diverso e voglio fare gioco. Lo Spezia è una squadra molto coraggiosa in difesa ed intensa”.