La Roma cerca di rinforzare la rosa di Paulo Fonseca con un arrivo importante: possibile svolta dall’incontro con l’agente

Potrebbe essere il Papu Gomez il grande acquisto della Roma in questa sessione invernale di calciomercato. La trattativa certamente non è semplice perché si parla di uno dei maggiori talenti del campionato italiano, ma il suo futuro sembrerebbe essere ormai lontano da Bergamo.

Con l’Atalanta difficilmente il rapporto potrà tornare quello di prima, ma gli ostacoli per l’arrivo dell’argentino in giallorosso non mancano, a partire dalla proprietà giallorossa. Infatti i Friedkin preferirebbero investire su giocatori under 30, ma un giocatore come il ‘Papu’ porterebbe indiscutibilmente qualità nella rosa di Paulo Fonseca. La svolta nella trattativa potrebbe arriva proprio oggi.

Calciomercato Roma, incontro tra Tiago Pinto e l’agente di Gomez: possibile svolta

Si iniziano ad accelerare le operazioni di calciomercato in questa sessione invernale che tra meno di due settimane volgerà al termine. La Roma continua a monitorare con interesse la situazione legata al futuro del ‘Papu’ Gomez, che sembrerebbe avere le valigie pronte per lasciare Bergamo.

Secondo quanto riportato dal giornalista David Moresco di ‘Pagine Romaniste’, nel fine settimana sarebbe avvenuto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente dell’argentino, Giuseppe Riso, stesso di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Anche se ancora non è stato confermato, questo incontro potrebbe rappresentare un forte passo avanti verso l’approdo del capitano atalantino nella capitale.