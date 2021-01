By

La Roma continua a tenere gli occhi puntati su alcuni rinforzi per l’attacco: rischio sorpasso e beffa per l’obiettivo

La Roma cerca di accelerare le operazioni in questo calciomercato invernale, quando mancano poco meno di due settimane alla chiusura della sessione. La priorità per i giallorossi sembrerebbe essere trovare rinforzi in attacco che permettano a Mkhitaryan e Pedro di rifiatare.

Da settimane ormai Tiago Pinto è sulle tracce del calciatore dell’Everton, Bernard. Il brasiliano sembrerebbe avere ormai le valigie pronte per lasciare Goodison Park, ma la Roma non sarebbe l’unico club sulle sue tracce. Spunta una nuova pretendente che rischia di far saltare i piani della società giallorossa.

Calciomercato Roma, l’Al Nasr s’inserisce per Bernard: offerta da 10 milioni

Il calciomercato della Roma ha bisogno di una svolta per portare alla conclusione alcuni affari che rinforzino la rosa di Paulo Fonseca. Da tempo si lavora per l’acquisto dell’attaccante dell’Everton, Bernard, ottimo da inserire alle spalle di Dzeko e per dare il cambio a Mkhitaryan e Pedro.

Il brasiliano ha un contratto che lo lega ai ‘Toffees’ fino al 2022, ma al momento sembrerebbe uno dei maggiori indiziati a lasciare la squadra di Ancelotti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, ad essere sulle tracce del numero 20 dell’Everton ci sarebbe anche l’Al Nasr. La squadra degli Emirati Arabi non ha ancora avanzato offerte, ma sembrerebbe disposta ad accelerare le operazioni mettendo sul piatto 10 milioni per prelevare il brasiliano. Dunque rischio beffa per la Roma che insegue l’ex Shaktar Donetsk da settimane, senza mai affondare il colpo.