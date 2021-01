La ricerca del piazzamento degli esuberi in casa giallorossa continua soprattutto nel reparto arretrato del campo. Su tutti Juan Jesus e Federico Fazio, i giocatori meno utilizzati dal tecnico Paulo Fonseca. Sull’argentino però c’è da registrare un forte interesse nelle ultime ore di un club italiano, che sta cercando almeno un centrale di difesa di grande esperienza.

Calciomercato Roma, Parma su Fazio

Come riportato da ‘Sky Sport’, viste le momentanee difficoltà per riportare in italia Benatia, intanto il club ducale vorrebbe scatenarsi sul mercato, visto che oltre all’interesse per il difensore marocchino, ex Roma tra l’altro, che permane, c’è anche quello verso Franco Vazquez, in scadenza di contratto col Siviglia, e Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona oggi in prestito al Benfica. L’obiettivo più facile da realizzare però è proprio quello legato a Federico Fazio, in uscita dalla Roma. Situazione da monitorare nei prossimi giorni.