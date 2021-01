Si complica per la Roma la pista per arrivare all’obiettivo sulla fascia: spunta una nuova concorrente dalla Spagna

Si continua a lavorare senza sosta sul mercato in casa Roma, per cercare di colmare le lacune presenti in squadra e portare rinforzi alla corte di Paulo Fonseca. Uno dei reparti da migliorare è sicuramente la zona destra del campo, dove i giallorossi vorrebbero trovare nuovi innesti sia per la parte offensiva che per quella difensiva.

A finire nel mirino di Tiago da alcune settimane è il terzino del River Plate, Gonzalo Montiel, che fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Milionarios’. Dalla Spagna però arriva una nuova concorrente.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, scadenza vicina | Agente nella capitale

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, possibile svolta | Incontro con l’agente

Calciomercato Roma, anche il Villareal su Montiel: scatta l’asta per il terzino

Si inizia ad infiammare il calciomercato invernale, con i club che accelerano per chiudere le operazioni. Nella Roma oltre a cercare rinforzi offensivi si cerca di puntellare anche la difesa, specialmente per quanto riguarda la fascia destra. Infatti nella lista di Tiago Pinto è presente anche il nome di Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate fortemente accostato ai giallorossi nelle ultime settimane.

Sull’argentino oltre alla Roma pende anche l’interesse del Lione, ma non solo. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Periodico Mediterraneo’, ad aggiungersi alla lista delle pretendenti per Montiel ci sarebbe anche il Villareal, che sarebbe alla ricerca di un sostituto di Mario Gaspar. Dunque una nuova concorrente si unisce alla corsa al terzino classe 1997, mentre mancano solo due settimane alla chiusura del calciomercato.