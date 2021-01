Calciomercato Roma, il Parma cerca rinforzi in casa giallorossa

Acquisti ma anche cessioni. Il calciomercato della Roma è aperto e la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa di Fonseca.

Tuttavia c’è anche la necessità di sfoltire l’organico per non appesantire troppo il monte ingaggi. E per questo motivo non è da escludere che in questi ultimi giorni di gennaio qualche elemento possa lasciare la capitale. Del resto ci sono diversi calciatori che sono anche in scadenza di contratto e che la Roma punterà a cedere ora nel tentativo di ricavare qualcosa dalla loro cessione o quantomeno di risparmiare sugli ingaggi.

Calciomercato Roma, Fazio e Jesus nel mirino del Parma

Il Parma naviga dei bassifondi e sta cercando dei rinforzi dopo essere passato sotto la guida di D’Aversa. Il tecnico cerca elementi d’esperienza e potrebbe pescarli proprio in casa giallorossa. Come ha riportato infatti Sky Sport, i ducali stanno incontrando delle difficoltà per arrivare a Benatia. E per questo motivo potrebbero effettuare un tentativo per portare in Emilia uno tra Fazio e Juan Jesus, che trovano poco spazio con Fonseca. Anche il brasiliano è infatti in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la capitale con qualche mese d’anticipo.