Alle prese con il calciomercato di gennaio, la Roma non perde di vista la costruzione della rosa del futuro, con importanti novità da Verona

Acuite anche dall’emergenza covid, le difficoltà economiche della Roma, comuni anche alle altre big italiane ed europee, non consentono alla dirigenza giallorossa di muoversi com ampi margini di manovra nel calciomercato di gennaio. Paulo Fonseca ha individuato nell’esterno destro e in un trequartista le priorità invernali, ma Tiago Pinto e il suo staff guardano anche alla prossima stagione, alla ricerca di rinforzi giovani e vantaggiosi.

Calciomercato Roma, agente Zaccagni annuncia la cessione

In tal senso, i radar giallorossi sono puntati ormai da diverse settimane verso Verona, dove piacciono soprattutto i profili di Lovato, Silvestri e Zaccagni. Per quanto riguarda quest’ultimo, seguito anche da Milan e Napoli, a fare chiarezza ci ha pensato il suo agente, Tullio Tinti. “Mattia si è messo in grande evidenza – le parole rilasciate ai microfoni di ‘Radio RAI’ – e l’Hellas sa che che probabilmente il club non è più nelle condizioni di trattenere un giocatore che piace tanto. Credo, dunque, che nella sessione estiva cambierà squadra, trovando squadra in una big italiana”. Ad oggi, in pole sembra esserci la squadra campana, ma visto il precedente Kumbulla, sperare in un lieto fine è sicuramente lecito.