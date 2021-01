Roma-Spezia, bufera social: i tifosi insorgono

Per la Roma anche la serata in Coppa Italia non si preannuncia delle più semplici, visto che dopo il primo tempo è sotto per 1-2 all’Olimpico contro lo Spezia.

Una partita nata male, proprio come il derby, che ha visto i giallorossi incassare due reti nei primi minuti. Un uno-due terribile che però stavolta ha dato la scossa alla squadra di Fonseca. Che ha ripreso quantomeno in mano le redini del gioco e nel finale del primo tempo ha accorciato le distanze con Pellegrini su rigore. Tuttavia non si commenta sui social solo la prestazione in chiaroscuro di Pedro e soci.

Roma, i commenti social su Giordano commentatore

Nel frattempo infatti sono davvero tantissimi i commenti sui social riguardo la scelta della Rai di affidare a Bruno Giordano, ex bandiera della Lazio, la voce tecnica della telecronaca di Roma-Spezia. Una decisione, quella della tv pubblica, che sta facendo parlare tantissimo

Ma Bruno Giordano è una casualità o siamo su Scherzi a Parte? @RaiSport#RomaSpezia #ASRoma — Emanuele Venditti (@EmanueleVendit1) January 19, 2021

Bruno Giordano commenta la @OfficialASRoma su @RaiDue da qui è tutto a voi studio …maledetti e pagamo er canone poi dici che bestemmio — Prof.Alfeo Sassaroli (@Shakennotstirr5) January 19, 2021