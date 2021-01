Roma-Spezia, la lista dei convocati: c’è un’assenza dell’ultima ora

Roma-Spezia, i giallorossi tornano per la prima volta in campo dopo la brutta batosta nel derby di campionato contro la Lazio. Sarà Coppa Italia, un obiettivo stagionale: i convocati.

Reagire subito. Niente scherzi, nella partita di stasera contro lo Spezia, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una competizione che non va snobbata, perché la Roma insegue un trofeo ormai da troppo tempo e non deve lasciare nulla per strada. Massima concentrazione per dimenticare la figuraccia nel derby e preparare al meglio la prossima sfida di campionato in cui l’avversaria sarà nuovamente lo Spezia. Fonseca ritrova Santon, ma nella lista dei convocati non figura Diawara: assenza dell’ultima ora per il centrocampista che salterà una partita in cui avrebbe forse avuto spazio dopo la tanta panchina delle ultime settimane.

Roma-Spezia, la lista dei convocati

A seguire la lista dei calciatori convocati da Fonseca per la partita contro lo Spezia.

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez