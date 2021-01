Roma-Spezia, stasera si gioca. Fonseca ha già deciso la formazione

Roma-Spezia, stasera si scende in campo per la Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi.

Tornano in campo i giallorossi, stasera, all’Olimpico, contro lo Spezia. Gara secca, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Turnover ovviamente per Fonseca, che manderà in campo dall’inizio Kumbulla in difesa e anche Cristante verrà impiegato nel pacchetto arretrato.

A centrocampo spazio per Bruno Peres a sinistra- Karsdorp dall’altro lato – con Villar e Veretout in mezzo. Si dovrebbe rivedere dall’inizio anche Pedro alle spalle di Mayoral. Panchina per Dzeko. Fonseca non vuole cali di concentrazione. L’occasione è ghiotta per cercare di dimenticare – almeno per una notte – la sconfitta nel derby. Ma soprattutto mettere definitivamente nel cassetto la cocente delusione di cinque anni fa quando proprio lo Spezia espugnò l’Olimpico nella manifestazione nazionale. Fischio d’inizio alle 21,15. La squadra di Italiano infine sabato giocherà di nuovo a Roma in campionato. Un doppio confronto nello spazio di pochi giorni. Anche se nel weekend la tensione sarà sicuramente più alta.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

Ecco l’undici proposto dalla “Gazzetta dello Sport”

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Ismajli, Erlic, Ramos; Deiola, Leo Sena, Dell’Orco; Farias, Galabinov, Verde.

Lo stessa formazione titolare della Roma è indicata anche dal Corriere dello Sport, che conferma praticamente l’utilizzo di Cristante in difesa: Bryan ormai verrà quasi sempre impiegato in questo ruolo. Fonseca lo ha deciso all’inizio della stagione e probabilmente insisterà su questa sua idea.