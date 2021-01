Stasera la Roma torna in campo dopo la sconfitta nel derby per affrontare l’ottavo di finale di Coppa Italia contro lo Spezia.

Una partita da vincere a tutti i costi per i giallorossi, che non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’undici guidato da Italiano, capace di ottenere degli ottimi risultati in campionato e formazione capace di giocare bene anche lontano dal suo impianto. Il regolamento prevede che in caso di pareggio dopo 90 minuti si giocheranno supplementari ed eventualmente ci saranno i rigori. Ma la Roma spera di non dover prendere in considerazione questa ipotesi.

Paulo Fonseca non vara un ampio turnover, ma in difesa schiera Cristante come perno centrale, titolare anche Kumbulla. Gioca ancora Spinazzola a sinistra, Bruno Peres invece titolare a destra. Al centro Villar detterà i tempi e giocherà insieme a Pellegrini, arretrato per una squadra decisamente offensiva. Alle spalle di Mayoral infatti ci saranno sia Pedro che Mkhitaryan, che dunque stringerà ancora i denti e sarà in campo.

Roma-Spezia le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

Spezia (4-3-3): Rafael; Vignali, Chabot, Dell’Orco, Bastoni; Deiola, Ricci, Maggiore; Saponara, Galabinov, Verde.