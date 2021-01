Calciomercato Roma, la decisione su Fonseca | Il sostituto è disponibile

Calciomercato Roma, la società ha preso una decisione per quanto riguarda l’allenatore Paulo Fonseca. Per il momento resterà alla guida, poi dopo la partita di sabato verrà fatta un’ulteriore valutazione. Intanto Allegri avrebbe già dato la sua disponibilità.

Fonseca resta. Almeno per ora. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la proprietà Friedkin avrebbe deciso di dare un’altra opportunità all’attuale allenatore della Roma. Certo, la pesante sconfitta contro la Lazio nel derby e la doppia figuraccia contro lo Spezia tra sconfitta e sei sostituzioni, non giocano in favore di una sua lunga permanenza in giallorosso. Anzi. La conferma è solo a tempo: fino a sabato Fonseca sarà l’allenatore della Roma, anche perché ci sarebbe stato poco tempo per fare dei cambi. Poi dopo un’analisi più approfondita e in base al comportamento della squadra nella prossima partita sempre contro lo Spezia si valuterà il da farsi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Fonseca in bilico | Corsa a tre e sorpasso

Calciomercato Roma, Allegri pronto a subentrare

Sempre secondo il giornalista di Sky Sport esperto calciomercato Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già la disponibilità dell’eventuale sostituto di Fonseca. Massimiliano Allegri avrebbe infatti dato l’assenso a una sua eventuale avventura in giallorosso, fermo restando che c’è la concorrenza del Chelsea. Lampard è in bilico dopo gli ultimi risultati deludenti, ma come confermato da Calciomercatoweb.it al momento in pole position in caso di cambio panchina ci sarebbero Shevchenko e Tuchel, con l’ex Juventus solo terza scelta.