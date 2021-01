Confermata l’anticipazione di Asromalive, con Amadou Diawara che finisce nella lista degli obiettivi di un club di Serie A

Trovare spazio a centrocampo nella Roma è attualmente difficile, e lo sa bene Amadou Diawara. Infatti il centrocampista giallorosso non entra in campo dallo scorso 13 dicembre, quando giocò solamente un minuto nella vittoria per 1-5 sul campo del Bologna.

Così il calciatore ex Napoli è finito sotto i riflettori, con alcuni club di Serie A che lo mettono nel mirino. Arrivano conferme sulle anticipazioni di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane sul futuro del centrocampista giallorosso.

Calciomercato Roma, conferme sul futuro di Diawara: c’è anche il Torino

Il caos attuale che si vive in casa Roma non può intralciare i piani di calciomercato, visto che mancano poco più di dieci giorni alla fine della sessione invernale per i trasferimenti. A finire nel mirino di alcuni club italiani Amadou Diawara, che non riesce a trovare spazio nell’undici di Paulo Fonseca.

Nelle scorse settimane in esclusiva su Asromalive avevamo anticipato l’interesse del Torino per Diawara. A confermare la notizia è ‘Sky’, che ripropone l’interesse proprio dei granata per il centrocampista ex Napoli, che però al momento sembrerebbe non muoversi dalla capitale, visto che la società giallorossa ha intenzione di trattenerlo.