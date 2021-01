Calciomercato Roma, il ds smentisce l’accordo: non sappiamo dove andrà

Calciomercato Roma, il direttore sportivo ha parlato della situazione relativa all’esterno destro Reynolds: “Non sappiamo cosa succederà”, ha affermato Zanotta.

Ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo dei Dallas, Zanotta, che è stato punzecchiato sulla questione Reynolds. Il terzino destro, che ha attratto le lusinghe di molti club europei, tra i quali la Roma, sembra destinato al Benevento via Juventus. Ma al momento nessun passo in avanti è stato fatto.

A conferma di ciò arrivano le parole di Zanotta: “Bryan è un giocatore dei Dallas. Ovviamente ci sono mille voci e speculazioni e c’è un interesse concreto da parte dei club europei. Ma al momento non c’è molto altro che posso dire. E non possiamo mai sapere che cosa succederà”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sfida al Napoli | Clausola mostruosa

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sirene dalla Spagna | Obiettivo a rischio

Calciomercato Roma, spiraglio per Reynolds?

Non sappiamo se siano dichiarazioni di facciata oppure se veramente rimane uno spiraglio per riuscire a portare Reynolds nella Capitale. La cosa certa al momento è una: la trattativa sembrava ormai pronta ad essere chiusa da parte della Juventus ma che fino al momento non ha emesso nessun comunicato ufficiale. E sembra che la situazione si sia leggermente raffreddata.

E allora la sensazione è che la Roma abbia ancora delle possibilità per riuscire a inserirsi nell’affare e quindi portare a Trigoria il terzino tanto richiesto da Fonseca e che, oggettivamente, manca ad una rosa che in questo momento vive un grosso momento di difficoltà sotto l’aspetto mentale. Servono forze fresche, nel breve periodo, per non rischiare di buttare all’aria tutto quello che è stato fatto fino al momento.