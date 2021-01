By

Caos in queste ore in casa Roma, con il destino di Paulo Fonseca appeso ad un filo: spunta un nome a sorpresa per sostituirlo

Capitola in soli cinque giorni la stagione della Roma, che dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-0, arriva l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. Oltre al danno arriva anche la beffa, con il capitolo cambi che peggiora la situazione.

Così il futuro di Paulo Fonseca è più in bilico che mai, con la dirigenza giallorossa che si è riunita oggi per capire come procedere, se sarà esonero o meno. Nel frattempo i nomi per sostituire il tecnico portoghese cominciano ad uscire e ne spunta uno inaspettato.

Calciomercato Roma, addio Fonseca: Mazzarri tra i candidati

Il futuro sulla panchina della Roma potrebbe decidersi in queste ore. La dirigenza giallorossa infatti continua a riflettere su cosa fare con Paulo Fonseca, se procedere con l’esonero immediato o attendere la partita di sabato, sempre contro l’incubo Spezia, per vedere come andrà.

Nel frattempo tra i vari profili accostati alla panchina giallorossa ne spunta uno a sorpresa. Infatti, secondo quanto riporta ANSA, tra i candidati ci sarebbe anche Walter Mazzarri. L’ex tecnico del Torino è senza squadra da quasi anno, quando fu esonerato dai granata lo scorso 4 febbraio dopo quattro sconfitte consecutive. Mazzarri potrebbe rappresentare una soluzione low cost come traghettatore fino a fine stagione.