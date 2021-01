Dopo la doppia sconfitta contro Lazio e Spezia, tornano le voci sull’esonero di Fonseca e sul suo potenziale erede

Reduci dalla sconfitta contro lo Spezia e dalla figuraccia burocratica sul sesto cambio, i dirigenti della Roma già nell’immediato post partita si sono riuniti per analizzare la situazione. Arrivata dopo la sconfitta nel derby, la batosta di ieri ha fatto tornare d’attualità le voci sul possibile esonero di Fonseca, atteso sabato dalla rivincita in campionato contro gli spezzini. Un ulteriore passo falso potrebbe comportare una separazione immediata.

Calciomercato Roma, esonero Fonseca: Spalletti in pole

Secondo ‘Rai Sport’, in questo momento Luciano Spalletti sarebbe in vantaggio su Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. L’ipotesi di un secondo ritorno a Trigoria del tecnico toscano sembra, dunque, la più percorribile e gradita. Per quanto riguarda i due ex allenatori juventini, entrambi in passato hanno manifestato il proprio gradimento all’ipotesi romanista, ma la decisione finale spetterà ai Friedkin e a Tiago Pinto. Oltre all’eventuale cambio della guardia in panchina, in queste ore si stanno valutando anche provvedimenti per il clamoroso errore sulla sesta sostituzione.