Prima il prestito al Valencia e poi quello al Paris Saint-Germain, senza opzione di ritorno nella capitale. Il futuro di Alessandro Florenzi sembra essere abbastanza scritto, non solo perché sta facendo molto bene a Parigi, ma anche perché lo stesso calciatore romano non ha nessuna intenzione di lasciare la capitale francese. Prima che scada il prestito, l’ex esterno destro della Roma potrà diventare totalmente del PSG.

LEGGI ANCHE –> Roma, adesso Gombar rischia il posto. Profili Social chiusi

LEGGI ANCHE –> Esonero Fonseca, c’è anche la pista che porta a De Rossi

Calciomercato Roma, Florenzi tutto del PSG

Proprio per questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, il giocatore in prestito alla squadra guidata oggi da Mauricio Pochettino potrebbe presti diventare a tutti gli effetti un calciatore del PSG a titolo definitivo. Il direttore sportivo del club transalpino, Leonardo, ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto nei confronti del calciatore fissato a 9 milioni di euro, che garantirebbero comunque una totale plusvalenza per le casse della Roma, oltre ai 500 mila euro già versati per il prestito oneroso.