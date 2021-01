In questo calciomercato invernale potrebbe arrivare un addio tra le fila della Roma: un ex tecnico giallorosso lo vuole in Serie A

In casa Roma si sta sviluppando un vero e proprio terremoto dopo la sconfitta dei giallorossi in Coppa Italia contro lo Spezia. Oltre a ragionare sulla posizione di Paulo Fonseca, la società giallorossa lavora anche in chiave calciomercato, visto che la sessione invernale terminerà tra poco più di dieci giorni.

Nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare la capitale c’è anche il nome di Davide Santon, che non trova più spazio all’interno dell’undici romanista. Potrebbe così arrivare l’addio e spunta l’interesse di un club di Serie A.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, il ds smentisce l’accordo: non sappiamo dove andrà

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, per il difensore si muovono le big d’Europa

Calciomercato Roma, Santon con le valigie: c’è la Sampdoria

Non solo i rinforzi in entrata saranno importanti nel calciomercato della Roma, ma anche le cessioni. Infatti tra i giallorossi ci sono diversi calciatori che non trovano spazio e potrebbero partire, ed uno di questi sembrerebbe essere Davide Santon.

Il terzino ex Inter, in questa stagione ha collezionato solamente quattro presenze in Serie A, nelle prime quattro giornate. Poi sia per alcuni infortuni che per la mancanza di spazio, non ha più messo piede in campo dallo scorso 18 ottobre, finendo nella lista delle possibili cessioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Longari sul suo profilo Twitter, il terzino classe 1990 sarebbe nel mirino della Sampdoria, dove ritroverebbe il suo ex allenatore, ed ex della Roma, Claudio Ranieri.