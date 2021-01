Il ko pesante, il secondo in pochi giorni, della Roma in Coppa Italia contro lo Spezia potrebbe portare a inevitabili scelte del presidente Dan Friedkin. Non solo la pessima prestazione, non solo le due espulsioni in due minuti all’inizio del tempo supplementare, ma anche la sesta sostituzione, dove dal campo persino Lorenzo Pellegrini si era accorto del sesto cambio che non era possibile. Ma tutto questo forse ha raggiunto un limite. Le colpe non possono essere date solamente al tecnico Paulo Fonseca, ma sembra chiaro che qualcosa all’interno della Roma non va più.

Esonero Fonseca, si pensa a De Rossi

Intanto già da ieri sera è iniziato il tormentone sul toto allenatore, sul possibile futuro nuovo tecnico giallorosso, colui che prenderà posto di Fonseca. Il giornalista della Rai Marco Lollobrigida rilancia che i Friedkin stanno pensando ad un allenatore che conosce molto bene questa piazza, ma che però non ha molta esperienza da allenatore, tanto che sta seguendo da mesi il corso a Coverciano per ottenere il patentino. Stiamo parlando di Daniele De Rossi, un’operazione alla Andrea Pirlo. Ore decisive, forse sarà decisiva la partita di sabato, di nuovo contro lo Spezia.