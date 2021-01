Esonero Fonseca, i bookmaker sospendono le giocate | Ipotesi sostituto

Esonero Fonseca, non si può più scommettere sul tecnico portoghese. E parte già il toto nomi per il successore in giallorosso

Se il derby perso in malo modo contro la Lazio aveva messo a rischio il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, relativamente alla prossima stagione, l’eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto precipitare tutto. I bookmaker prima del derby quotavano un esonero dell’allenatore prima della scadenza dell’attuale contratto a quota 9.00. Quota che si era abbassata a 7.00 dopo la partita con la Lazio.

La quota era calata, ma nemmeno gli analisti dei bookmaker potevano immaginare il disastro di ieri. Eliminazione più figuraccia delle sei sostituzioni. E così ora della quota di Fonseca, al contrario di quella relativa agli altri allenatori, non c’è più traccia. Mercato sospeso perché qualcosa potrebbe davvero succedere nei prossimi giorni.

Esonero Fonseca, ecco il toto nomi

Ed è già partito il toto nomi. Fonseca rischia grosso e oggi, “Il Messaggero”, parla anche di un possibile ritorno di Spalletti. Sarà decisiva la partita di sabato per il tecnico portoghese, sempre contro lo Spezia in campionato, anche se sarà difficile ricomporre lo strappo dopo la sconfitta di ieri sera. Quella che doveva essere la serata della “rinascita” dopo il derby, è probabilmente quella che porterà al capolinea l’avventura italiana del tecnico. Così come era già successo a Garcia, liquidato cinque anni fa dopo la clamorosa eliminare sempre per mano dei liguri che allora addirittura giocavano in Serie B.

Nei giorni scorsi era anche circolato il nome di Maurizio Sarri. Ma al momento la soluzione più probabile sembrerebbe proprio il toscano che si è già seduto per due volte sulla panchina giallorossa.