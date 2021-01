Tante critiche in questo momento nei confronti dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca, il quale non solo potrebbe aver commesso un grave errore nel sesto cambio (qui il regolamento) effettuato in Roma-Spezia, ma nel post gara ha commentato dicendo di sentirsi in discussione dal primo giorno che è arrivato.

Panchina Roma, Fonseca verso l’esonero?

Intanto il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Roberto Maida fa sapere, tramite il proprio profilo Twitter, che sono ore caldissime per la panchina giallorossa. Colloqui nella notte tra la famiglia Friedkin e il direttore generale Tiago Pinto per decidere il futuro di Paulo Fonseca. Bisognerà capire cosa ne emergerà, si prospettano giorni difficili quelli che portano di nuovo alla sfida contro lo Spezia di sabato, questa volta in campionato.