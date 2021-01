Arrivano i primi provvedimenti dopo il clamoroso errore sui sei cambi in Roma-Spezia, ora decisive anche per Fonseca

Come era prevedibile, non rimarrà impunita la clamorosa figuraccia fatta della Roma durante la sfida contro lo Spezia. I sei cambi effettuati non sono infatti consentiti dal regolamento e i primi a pagare saranno il team manager Gombar e il Global Soccer Officer Zubiria. A darne conto, è il giornalista Matteo De Santis, mentre secondo il collega Jacopo Aliprandi, sarà Valerio Cardini il nuovo team manager giallorosso.

Sono ore decisive anche per Paulo Fonseca, con un nuovo vertice che potrebbe andare in scena tra questa sera o domattina. In linea di principio, il portoghese potrebbe rimanere in sella almeno fino alla partita di sabato, ma nel caso in cui i Friedkin dovessero ottenere la disponibilità immediata del potenziale erede (Allegri, Sarri e Spalletti i nomi che piacciono di più), non è da escludere un esonero prima del match contro lo Spezia.