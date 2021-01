Roma, adesso Gombar rischia il posto. Profili Social chiusi

Momento tutt’altro che positivo in casa Roma, non solo per l’aspetto sportivo, dove i risultati sul campo non arrivano, anzi tutt’altro, ma anche per la gestione della partita di ieri, sia per l’aspetto tecnico tattico, quindi con Fonseca in discussione, sia per il sesto cambio avvenuto ieri durante la partita contro lo Spezia, dove sicuramente le responsabilità non sono solamente del tecnico. Non è a rischio, dunque, solo il futuro del tecnico portoghese.

Roma, Gianluca Gombar rischia il posto

Proprio per questo una delle persone bersaglio di insulti sui Social è il team manager Gianluca Gombar, finito nell’occhio del ciclone dopo la sesta sostituzione, non consentita, nel primo tempo supplementare della sfida di Coppa Italia. Uno ‘strappo’ al regolamento non previsto che potrebbe portare alla sconfitta a tavolino. Proprio per questo lo stesso Gombar rischia di essere licenziato, ma intanto i tifosi si accaniscono con lui sui social,p prontamente chiusi dallo stesso. Momento davvero negativo per tutto quello che sta accadendo all’interno della Roma, una seconda sconfitta a tavolino nella stessa stagione sarebbe qualcosa di grottesco.