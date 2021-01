Calciomercato Roma, è tutto in standby: le conseguenze degli ultimi giorni

Calciomercato Roma, Friedkin non vuole accontentare un allenatore che tra qualche mese (o chissà qualche giorno) probabilmente andrà via. E così si raffreddano tutte le piste.

C’è chi ha già fatto le valigie. Allontanato dopo una situazione incredibile che si è venuta a creare e della quale conosciamo i minimi dettagli. Ma le conseguenze di questa ultima settimana a forti tinte giallorosse (purtroppo nel senso negativo) sono anche altre. E fermano quasi del tutto il mercato. Al momento tutte le varie trattative sono bloccate. Tranne una: quella che porta a El Shaarawy.

La situazione è questa. Spiegata in poche parole. Friedkin non ha intenzione d’investire su calciatori richiesti da un tecnico che è quasi pronto ad essere cacciato. Non arriverà Bernard quindi e sono stati chiusi i colloqui con Reynolds. Come detto solo per il Faraone si potrebbe fare qualcosa. A patto che quest’ultimo si svincoli dallo Shanghai. E non sarà facile.

Calciomercato Roma, Pinto ha le mani legate

Pinto quindi è bloccato nel suo lavoro. La questione è spiegata da “Il Romanista“. Che sottolinea come la proprietà non voglia prendersi nessun rischio in questa sessione di mercato. Si lavorerà solamente a parametro zero. Avendo bene in mente che Fonseca non sarà dalla prossima stagione l’allenatore giallorosso. Forse il tecnico portoghese andrà via anche prima. Tutto dipende dalla gara di sabato sempre con lo Spezia. Che senza timori di essere smentiti possiamo tranquillamente dire che è la “bestia nera” dei giallorossi.

Non porteranno a nulla nemmeno le voci che volevano un interessamento da parte della Roma al Papu Gomez. Non sono mai arrivate conferme per questa operazione di mercato. Mentre potrebbe salutare Santon, richiesto da Ranieri per la sua Sampdoria. Ma al momento sono tutti concentrati su altro.