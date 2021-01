Calciomercato Roma, la decisione del calciatore nelle prossime ore

Il calciomercato della Roma vede i giallorossi impegnati su due importanti obiettivi, ovvero l’arrivo di un laterale destro e di un nuovo attaccante.

Mentre per quanto riguarda la zona offensiva le priorità dei giallorossi sembrano essere abbastanza chiare, con El Shaarawy in pole su Bernard, per quanto riguarda invece la corsia laterale le opzioni sono diverse e la Roma sta continuando a lavorare per capire quale sia l’opzione migliore. Piace molto Montiel del River Plate, ma il calciatore argentino ha tanti estimati e non è da escludere nemmeno che possa rinnovare con i “millonarios”, facendo innalzare il prezzo. Celik del Lilla rimane un’alternativa costosa e dunque potrebbe esserci per la Roma un ritorno di fiamma.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, superata l’offerta Juve-Benevento per Reynolds

Dopo i contatti nel weekend, la #Roma è arrivata a 7 milioni per #Reynolds, mezzo milione in più rispetto alla #Juventus e al #Benevento. Il giocatore prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore #Dallas #Bruges @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) January 21, 2021

A quanto pare infatti Dallas Fc e Roma continuano a parlare per Reynolds. Nei giorni scorsi – ha scritto Daniele Trecca di calciomercato.it – ci sono stati dei contatti tra club texano ed entourage del giocatore per sondare i margini di una riapertura proprio in prossimità del rettilineo finale. Dopo i contatti nel weekend, la Roma è arrivata ad offrire la somma di 7 milioni per Reynolds, mezzo milione in più rispetto alla Juventus e al Benevento. Il giocatore prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore.