Calciomercato Roma, doppia beffa dalla Premier League

Calciomercato Roma, sono giorni molto difficili per il club giallorosso. Oltre alle brutte figure in campo, alcune trattative preoccupano il nuovo general manager Tiago Pinto.

La Roma è senza pace. Alla batosta nel derby, difficile da digerire in fretta, si è aggiunta la figuraccia in Coppa Italia. Tra sconfitta in campo con lo Spezia, due espulsioni in un minuto e la beffa delle sei sostituzioni, è difficile guardare avanti. Fonseca è in bilico ma i problemi riguardano anche il calciomercato, dove le trattative non si sbloccano. E i rinforzi servirebbero al più presto per provare a rialzarsi e a centrare quanto meno il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato da “Record” si profila intanto la possibilità di una doppia beffa dalla Premier League. La Roma è fortemente interessata al trequartista del Porto Otavio, in scadenza di contratto. La concorrenza non manca, soprattutto dal campionato inglese.

Calciomercato Roma, quanta concorrenza per Otavio

Tra le squadre interessate al calciatore ci sono anche Milan, Atalanta, Palmeiras e, in Inghilterra, Arsenal e Leicester. In particolare se dovesse spuntarla il Leicester per la Roma sarebbe una doppia beffa. Un eventuale ingaggio di Otavio non farebbe che abbassare drasticamente la possibilità di una conferma di Cengiz Under, che così tornerebbe a fine stagione in giallorosso. L’allenatore Brendan Rodgers ha già detto che il turco ha ancora bisogno di tempo per adattarsi, il che fa capire che finora non è soddisfatto del suo rendimento. E il rischio di vederselo tornare indietro e dovere trattare nuovamente una sua cessione si fa nuovamente alto.