Calciomercato Roma, due difensori sul piede di partenza

Acquisti ma anche cessioni. Il calciomercato della Roma è aperto e la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa della formazione giallorossa.

Gli obiettivi della dirigenza sembrano essere abbastanza chiari per questo mese di gennaio. Servono un attaccante che possa essere spalla di Dzeko e anche un nuovo laterale destro in prospettiva, considerando che la batteria degli esterni è quella che dovrà essere per forza di cose rinnovata vista anche la partenza (ora o a giugno) di Bruno Peres. El Shaarawy, Bernard, Montiel, Celik e Reynolds continuano ad essere nomi caldi, ma per vedere qualche nuovo volto ci sarà bisogno anche di qualche cessione.

Calciomercato Roma, offerte per Fazio e Santon

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, ci sono due difensori giallorossi che potrebbero partire in questo mese. Il primo è Federico Fazio, che sta trovando pochissimo spazio in questa stagione. Per lui si è fatto avanti il Parma, a caccia di pedine d’esperienza per arrivare alla salvezza. Ma per il momento l’argentino non pare volersi muovere. Una proposta sarebbe arrivata anche a Davide Santon da parte del Besiktas, formazione turca. Anche il laterale però non pare intenzionato a lasciare la capitale. Sulla lista dei cedibili della Roma rimangono Bruno Peres (che piace al Benfica) e anche Juan Jesus.