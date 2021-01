Calciomercato Roma, il “Papu” si allontana: vicino alla nuova destinazione

Calciomercato Roma, si allontana la possibilità di arrivare al “Papu” Gomez. L’argentino è sempre più vicino al Cincinnati.

Si allontana il Papu. Non che sia stato così vicino comunque. Ma negli ultimi giorni la pista che portava al fantasista dell’Atalanta sembrava potesse essere quella giusta. Ma a quanto riporta Tuttomercatoweb sembrerebbe che il Cincinnati faccia sul serio.

Perché la franchigia americana si sarebbe presentata con un’offerta da 7 milioni di euro per l’Atalanta e un ricco triennale per Gomez. Che adesso sembrerebbe tentato dall’avventura in Mls nonostante fino alla fine cercherà di rimanere in Italia. Ma a queste cifre, rimanere nel Bel Paese, sarà difficile se non impossibile.

LEGGI ANCHE: Roma-Spezia, Fonseca nei guai: si fermano due titolari

LEGGI ANCHE: Roma, è toto-allenatore: cosa dicono le quote dei bookmakers

Calciomercato Roma, Gomez possibile acquisto di Stam

La Roma non ha mai cercato con insistenza il calciatore. Anche perché la richiesta dell’Atalanta è sempre stata ritenuta eccessiva. Ma questo non vuole dire che un interesse non ci sia stato. Anche perché Fonseca ha richiesto subito un attaccante in grado di poter sostituire sia Pedro che Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. E il profilo dell’argentino sarebbe stato quello ideale.

Adesso però è arrivata questa accelerazione americana che può rivelarsi quella decisiva per il futuro del Papu. Che qualora accettasse verrebbe allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Jaap Stam.

Secondo calciomercato.it su Gomez ci sarebbe anche il forte interesse di Hertha Berlino e Trabzonspor.